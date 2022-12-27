النصر السعودي يقوم بخطوة تؤكد حسم صفقة رونالدو

كشفت تقارير إعلامية، أمس الإثنين، عن اقتراب نادي النصر السعودي من حسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب مصادر موقع CBS الأمريكي، فإن نادي النصر السعودي قام بحجز أماكن إقامة لرونالدو ومستشاريه في السعودية.

وأضاف المصدر، أن مسؤولي النادي السعودي متفائلون بحسم الصفقة مقابل 75 مليون دولار، ويأملون في إتمام الصفقة الميركاتو الشتوي المقبل.

كما أضاف ذات المصدر، أن الشروط العامة لعقد رونالدو مع النصر قد تم الاتفاق عليها بالفعل والأمر متروك له فيما إذا كان يرغب في إنهاء الإجراءات الشكلية للانتقال.