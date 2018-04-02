النصر السعودي ينفي تعاقده مع عزالدين دوخة

نفى نائب رئيس نادي النصر السعودي، سلمان المالك، كل الشائعات التي تم تداولها، بخصوص تعاقد ناديه النصر، مع الدولي الجزائري، عزالدين دوخة.

ونقلت الصحافة السعودية، تصريحات سلمان المالك، بخصوص الحارس دوخة، أين قال: “لم نوقّع مع عزالدين دوخة، والأخبار المتداولة غير صحيحة”.

وأضاف: “كل ما يقال بخصوص ارتباط فريقنا بحارس نادي أُحد، غير صحيح، ولا نعرف شيئا عن دوخة، سوى عبر وسائل الإعلام”.

وتابع سلمان الملك: “المدير الفني القادم للفريق، دانيال كارينيو، هو من سيحدد خيارات واحتياجات النادي للموسم الكروي المقبل”.