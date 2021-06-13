النصر السعودي ينفي تفاوضه مع “غزال”

نفت إدارة النصر السعودي تفاوضها مع النجم الجزائري “رشيد غزال”، مؤكدين أن الصحف التركية تسعى لرفع أسهم اللاعبين وذلك بزج إسم النصر في صفقات غير حقيقية، كما أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون لمدرب الفريق.

وصرح أحد أعضاء مجلس إدارة النصر السعودي لموقع “كووورة”: “الصحافة التركية دائما ما تسوق للاعبين بزج اسم النصر في صفقات غير حقيقية، وهذا الأمر يحدث بشكل متكرر خصوصا في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “لم تفاوض إدراة النصر الجزائري غزال، وما نشرته الصحافة التركية غير صحيح، لم يجتمع أي مسؤول من النادي مع وكيل أعمال اللاعب، وتعاقدات الفريق حاليا معتمدة على رؤية المدرب مانو مينيز”.

في نفس السياق، نشرت بعض الصحف السعودية، أن اللاعب الجزائري وقع على اتفاق مبدئي مع النصر السعودي.