النصر الليبي يتعاقد مع سفيان خليلي

تعاقد النصر الليبي مع المدافع الجزائري سفيان خليلي قادما من نادي احد السعودي ليكون احد خياراته الدفاعية في الموسم الجديد.

كما رحّب الفريق الليبي بسفيان خليلي متمنيا له النجاح في مشواره الجديد عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”: “المقاتل الجزائري سفيان خليلي نصراويا ليكون احد الخيارات الدفاعية لهذا الموسم”.

وكان خليلي قد اتفق على كل صغيرة و كبيرة مع نادي الاتفاق لكنه تراجع عن قراره لأسباب مجهولة.

كما سبق لخليلي ان حمل عدد كبير من ألوان الأندية الجزائرية أبرزها شباب بلوزداد و اتحاد الحراش.

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