النصر يضع جابو ضمن قائمة المسرحين !

كشفت جريدة “الوطن” السعودية، أنّ نادي النصر السعودي، لن يحتفظ بخدمات الدولي الجزائري عبد المؤمن جابو، وسينهي عقده نهاية الموسم الجاري.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة نادي النصر السعودي، حددت قائمة المسرحين نهاية الموسم الجاري، والتي ضمت إسم عبد المؤمن جابو.

للإشارة، يملك نادي النصر، بندا في عقد “موموش”، يسمح له بشراء عقده نهائيا مع نهاية الموسم، في حال اقتناعه بمردوده.

وسيتم تحديد مصير مدلل نادي وفاق سطيف، عبد المؤمن جابو نهائيا، بعد الخمس جولات المتبقية من عمر الدوري السعودي لهذا الموسم.