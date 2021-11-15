خمسيني أعزب وملتزم يبحث عن النصيب

الرقم السري :

135940

هل من متدينة متجلببة تخاف الله؟

في سنّي هذا، وبعد أن فكرت مليا وجدت أنني ما دمت أطرق أبواب الحلال. فإنني لا محالة سأجد ضالتي وسأتمكّن من العثور على من بإمكانها أن تشق معي الطريق وتخفف عني الحمل. فرجل متدين ملتزم مثلي لا مناص له إلا أن يبحث عن النصيب وعمن تشبهه في القناعات وتتقاسم معه الأفكار والأهداف.

وجدت أن من سبل الخير، مركز الأثير الذي فتح لي الأبواب. على مصراعيها حتى يكون لي حظ في الإلتقاء بمن من شأنها أن تبدد عني وحدتي تحت ظل الحلال. زوجة صالحة تحمل في قلبها خوف الله والسعي لمرضاته، هو هدفي الذي أتقاسمه معكم في هذا الإعلان.

أنا كمال من ولاية غليزان، في ال52من عمري، تاجر ميسور الحال، أعزب لم يسبق لي الزواج بسبب بعض الظروف. متخلق بشهادة كل من يعرفني، أقدر المرأة وأحترمها لأنها كيان خلقه الله وجعل له مكانة خاصة جدا. لا ينقصني في هذه الحياة بعد أن حققت كل ما أربو إليه سوى النصيب والظفر بزوجة صالحة، شرطي أن تكون متدينة. ترتدي اللباس الشرعي والجلباب، سنها لا يتجاوز40سنة، أريدها عزباء، كما أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. أكون لها نعم الرفيق، وأرافقها مشوار الحياة والطريق، وأجعلها معززة مكرّمة في كنفي.

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الرقم السري:

135788

خمسيني يجدد العهد مع من تمنحه الأمل

من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنحط الرحال في ثالث محطة لنا لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس، متزوج ولديه أولاد. كما يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يريد صاحب الإعلان أن يجد لروحه توأما مع إمرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز45سنة، أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتكفل بكامل متطلباتها.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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