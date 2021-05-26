خصصت الحكومة في إجتماعها المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد لدراسة مشروعا تمهيديا لأمرو10 مشاريع مراسيم تنفيذية.

وخلال الإجتماع الذي بتقنیة التحاضر الـمرئي عن بعد قدّم كل من وزير العدل، والطاقة، والـثقافة، والصحة والفلاحة، والـموارد الـمائیة، والأشغال العمومیة.

وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة عروضا.

وجاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي:

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ھذا الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، والذي جرى بتقنیة التحاضرً الـمرئي عن بعد.

وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمھیديا لأمر، و10 مشاريع مراسیم تنفیذية قدمھا الوزراء المكلفون بالعدل، والطاقة، والـثقافة، والصحة.

علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى 6 عروض قدمھا الوزراء الـمكلفون بالرقمنة، والفلاحة، والـموارد الـمائیة، والأشغال العمومیة، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمھیدي لأمر يتعلق بحماية الـمعلومات والوثائق الإدارية.

يھدف مشروع ھذا النص إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات الـمصنفة للدولة ومؤسساتھا.

وھكذا، فإنه ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر الـمعلومات والوثائق الـمصنفة، لاسیما من خلال الاستعمال الـمغرض لتكنولوجیات الإعلام والاتصال.

وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والـمناجم حول 3 مشاريع مراسیم تنفیذية تحدد:

التعريفة ومنھجیة حسابھا فیما يخص نقل الـمحروقات بواسطة الأنابیب.

كیفیات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغیر لـمنشآت نقل الـمحروقات بواسطة الأنابیب.

كیفیات سیر نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطیة وقواعد استعمال منشآت تخزين.

المنتجات النفطیة. يحدد مشروع النص الأول التعريفة ومنھجیة حسابھا فیما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابیب.

وينص على أن ھذه التعريفات تحددھا سلطة ضبط المحروقات ARH ،على أساس اقتراح التعريفة ّ من طرف صاحب الامتیاز.

أما فیما يخص مشروع النص الثاني، فیحدد كیفیات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغیر لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابیب.

وعلى ھذا النحو، ينص خاصة على أنه يجب على صاحب الامتیاز أن يسمح للغیر بالاستفادة من الاستعمال الحر لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابیب،مقابل تسديد تعريفة غیر تمییزية.

وأخیر، يحدد مشروع النص الثالث كیفیات سیر نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطیة وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطیة، ويھدف إلى وضع الشروط التي تسمح بضمان توزيع فعال وآمن للمنتجات النفطیة عبر كامل التراب الوطني، من خلال تعبئة منشآت التوزيع الـموجودة.

وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الطاقة والـمناجم بالقیام، في الأيام الـمقبلة، باستكمال النصوص التطبیقیة للقانون الـمتعلق بنشاطات الـمحروقات التي ھي قید الإتمام، مع العلم أنه قد تم إصدار 21 مرسوما تنفیذيًا.

وعلى صعید أخر،استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروعي 2 مرسومین تنفیذيین: الاول يحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافیة والفنیة، و الثاني يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمسارح.

يحدد مشروع النص الأول شروط وكیفیات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافیة والفنیة، من خلال إلغاء الأحكام الـمنصوص علیھا في الـمرسوم التنفیذي رقم 06 ــ 218 الـمؤرخ في 2006/06/18 ،وذلك من أجل ضمان الـمطابقة لأحكام الـمرسوم التنفیذي رقم 13 ــ 140 الـمؤرخ في 2013/10/04، الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غیر الـقارة.

أما فیما يخص مشروع النص الثاني، فیھدف إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمسارح، من خلال استبدال تسمیة “الـمسرح الجھوي” بـ “الـمسرح العمومي”، وكذا إلى إدراج مفھوم عقود النجاعة في مجال التسییر والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الھیاكل الـمسرحیة.

من جھة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفیات حول مشروع مرسوم تنفیذي يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معھد للتكوين شبه الطبي.

يھدف مشروع ھذا النص إلى تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معھد للتكوين شبه الطبي، مع السماح لھا بتوسیع تخصصات تكوين مستخدمي شبه الطبي.

وعقب تقديم ھذا النص، ذكر الوزير الأول بالتزام الحكومة على العمل بشكل صارم ومستمر لتحسین الخدمات الصحیة الـمقدمة للمواطنین.

معربًا عن ارتیاحه للنتائج الإيجابیة التي تم تسجیلھا تبعا لإبرام الإطار الإتفاقي منذ بداية سنة 2020 بین عیادات التولید الخاصة وھیئات الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء CNAS و CASNOS.

حیث سمحت ھذه الآلیة بالتكفل بشكل أفضل بالولادات وتخفیض الضغط الـممارس سابقًا على مصالح الأمومة على مستوى مؤسسات الصحة العمومیة.

فضلا عن ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائیات حول حصیلة نشاط الرقمنة.

وبھذا الشأن، تم تقديم عرض تقییمي حول مسار الرقمنة الذي شرعت فیه الحكومة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية.

كما تم تقديم حصیلة الإجراءات القطاعیة مع تحلیل الـمخططات القطاعیة السنوية الذي تم في إطار فوج العمل الذي وضع والذي شرع في مشاورات واسعة حول الـموضوع مع الـمتعاملین الاقتصاديین والفاعلین في مجال الرقمنة.

مع تقدم برامج الرقمنة ومكافحة وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الحصیلة سیتم إثراؤھا تدريجیاً البیروقراطیة الجارية على مستوى مختلف القطاعات.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومیة والنقل يتعلق بمدى تقدم مشروع إنجاز میناء الوسط للحمدانیة بشرشال.

ولھذا الغرض، تم تقديم عرض تقییمي حول إنجاز میناء الوسط الحمدانیة بشرشال بناء على تعلیمات السید رئیس الجمھورية الصادرة خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 28 فبراير 2021.

وقد تمحور ھذا العرض حول مدى التقدم في الآلیات الإدارية، والـمالیة، والتنظیمیة، التي تسمح بإنجاز ھذه البنیة التحتیة الھامة ذات الطابع الإقتصادي والتجاري.

ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة حول الإطار القانوني للـمقاول الذاتي.

يعد ھذا الاقتراح الـمتعلق بوضع الإطار القانوني للـمقاول الذاتي إحدى توصیات الجلسات الوطنیة حول اقتصاد الـمعرفة التي نظمت يومي 29 و 30 مارس 2021.

وقد تمحور العرض حول مزايا استحداث الإطار القانوني للـمقاول الذاتي الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنمیة روح الـمبادرة، وتسھیل ولوج الشباب إلى سوق العمل، وكذا الحد من الأنشطة الـممارسة في القطاع غیر الرسمي.

عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الأمین العام للحكومة في غیاب وزير الفلاحة والتنمیة الريفیة، حول مشروع صفقة بالتراضي البسیط بین وزارة الفلاحة والتنمیة الريفیة والـمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمیة الريفیة (BNEDER (يتعلق بإجراء تحقیقات وبائیة للصحة النباتیة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومیة والنقل حول الاحتیاجات الـمالیة اللازمة لاستكمال عملیة إنجاز وتجھیز وحدة متخصّصة في الـملاحة الدولیة في مطار وھران السانیة، وإعادة تھیئة وتجديد تجھیزات المحطة الحالیة لـمطار وھران السانیة.

وأخیرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـموارد الـمائیة حول 5 مشاريع صفقات بالتراضي البسیط مع مؤسسات عمومیة من أجل تكملة أشغال وإنجاز مشاريع تدخل في إطار تصفیة الـمیاه الـمستعملة وتأمین التزويد بالمیاه الصالحة للشرب لبعض ولايات الوطن.

وفضلا عن إنجاز 100 بئرا إضافیة، يھدف ھذا البرنامج الاستثماري إلى تأمین تزويد الولايات الآتیة بمیاه الشرب: أم البواقي، باتنة، البلیدة، تلمسان، تیزي وزو، الجزائر، سیدي بلعباس، قسنطینة، بومرداس، خنشلة، تیبازة، میلة، والنعامة.