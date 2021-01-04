النص الكامل لبيان إجتماع المجلس الأعلى للأمن

خلص إجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني بعدة قرارات هامة.

وخصص الإجتماع لتقييم الوضع العام للبلاد لا سيما السياسي والاقتصادي، والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي.

وخلال الإجتماع أسدى الرئيس تبون عدة توصيات هامة وهذا النص الكامل لإجتماع المجلس الأعلى للأمن:

ترأس اليوم، الإثنين، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لتقييم الوضع العام للبلاد.

لا سيما السياسي والاقتصادي، والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي.

وبعد أن أعطى رئيس الجمهورية الكلمة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

كما أمر الرئيس باتخاذ كل التدابير اللازمة لــ :

دعم انطلاقة اقتصادية قوية، خاصة بعد الركود الذي خلفه وباء كوفيد ـ 19 على الاقتصاد الوطني وانهيار أسعار النفط.

وضع مخطط لتشجيع وتحفيز المنتجين، بإشراك القطاعين الخاص والعام.

وبالمناسبة، حيّا رئيس الجمهورية، المجهودات المبذولة من أجل المحافظة على الاستقرار العام، في محيط إقليمي متوتر وجدّ معقّد.

وفي الختام، ألح الرئيس على ضرورة إبقاء اليقظة والحذر على جميع المستويات، لتمكين الجزائر من ولوج المراحل المهمة المقبلة، بما يتكيف وتحديات العام 2021.

مع التطورات غير المسبوقة التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة، وخاصة ضمن المجال الإقليمي المجاور