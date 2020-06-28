النص الكامل لبيان إجتماع مجلس الوزراء

خلص إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر التحاضر المرئي عن بعد بعدة قرارات وتوصيات هامة.

وخلال الإجتماع أسدى الرئيس تبون تعليمات واوامر هامة خاصة في مجال الصحة والفلاحة وكذا النقل هذا وجاء النص الكامل لبيان إجتماع مجلس الوزراءكمايلي:

“عقد مجلس الوزراء الیوم الأحد 28 جوان 2020 إجتماعه الدوري بتقنیة التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السید عبد المجید تبون رئیس الجمھورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

استھل مجلس الوزراء أعماله بالوقوف دقیقة صمت ترحما على روح الفقید المجاھد بلعید عبد السلام رئیس الحكومة الأسبق طیب الله ثراه، ثم رحب السید رئیس الجمھورية بالوزراء الجدد، كما شكر زملاءھم المغادرين على ما بذلوه من جھود للاضطلاع بمھمتھم في خدمة الوطن وفي ظروف صعبة، قبل أن يستمع المجلس إلى عرض وزير الطاقة حول وضعیة ربط المناطق الصناعیة والمحیطات الفلاحیة والاستثمارات الأخرى بالطاقة الكھربائیة والغازية، والمتعلقة ببرامج مسجلة على مستوى الولايات المعنیة وذات التأثیر الكبیر على التنمیة الاقتصادية المحلیة.

وتكشف ھذه الوضعیة عن وجود 2726 طلب ربط للمحیطات الفلاحیة بالكھرباء، أغلبھا بجنوب البلاد، أنجز منھا 1010 عملیة، والبقیة مازالت بین انتظار دخول حیز الخدمة، أو تحت قید الإنجاز، أو أنالطلب في انتظار تسديد التكلفة من المتعامل، أو أنه تحت الدراسة.

ويشمل البرنامج الإجمالي لربط المناطق الصناعیة بالكھرباء، 50 منطقة صناعیة، مع الإشارة إلى أن تسییر 44 منطقة يتم من طرف الولايات، في حین يتم تسییر 6 مناطق أخرى من طرف الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، وھي الوضعیة التي نجم عنھا وجود قیود تستوجب إعادة النظر في نمط التسییر الحالي لھذه المساحات.

وبشأن ربط المستثمرين خارج المناطق الصناعیة بالكھرباء والغاز، تم تسجیل 854 طلب للكھرباء

و234 طلب خاص بالغاز من بین 8818 مشروع استثماري.

وسجل في مقدمة العراقیل التي تمت مواجھتھا في الربط الكھربائي والغازي، غیاب ممرات إنجاز أشغال شبكات الكھرباء واختلاف قائمة المستفیدين عن الأشخاص في أرض الواقع وتوزيع الأغلفة المالیة قبل إجراء الدراسات، وھي اختلالات تستدعي التصحیح بسرعة.

وبعد المناقشة والمصادقة، عقب السید رئیس الجمھورية على العرض، فجدد التعلیمات السابقة المتعلّقة بالإنتھاء الفوري لعملیة الربط الكھربائي والغازي خاصة في جنوب البلاد لتحرير الطاقات المجمدة في قطاعي الصناعة والفلاحة، وخلق مناصب الشغل التي تساعد على الإنتاج وامتصاص البطالة، وأكد رفضه للممارسات البیروقراطیة التي تؤدي إلى حرمان مواطنین منتجین، وخاصة في عالم الفلاحة، من الربط الكھربائي، ثّم ممارسة الضغوط علیھم لتسديد القروض في آجالھا، وھنا أمر الرئیس بتسھیل عملیة التسديد في انتظار دخول المساحات الفلاحیة والصناعیة المعنیة بالربط الكھربائي والغازي مرحلة الإنتاج، كما وجه بتوسیع عملیات الربط إلى مناطق النشاطات في الولايات الداخلیة للحرفیین وخاصة في الجنوب، والتجمعات السكنیة الجديدة.

ووجه السید الرئیس تھانیه إلى عمال مصفاة النفط بسیدي رزين بالعاصمة على الجھود التي بذلوھا لتعويض الخبراء الأجانب في المشروع الجاري لانتاج المحروقات بالكمیات التي تسمح بتصدير الفائض منھا قريبا، وھو موقف يذكرنا كما قال بتلك الوقفة التاريخیة لعمال وإطارات شركة سوناطراك الذين عوضوا انسحاب الخبراء الاجانب الذين كانوا بھذا السلوك يريدون وقف ضخ البترول والغاز ومنع تصديره للضغط على الجزائر بعد تأمیمھا في فبراير 1971.

ثم تناول الكلمة وزير الأشغال العمومیة، فقدم عرضا عن مشروع میناء الوسط الواقع في الحمدانیة، بلدية شرشال، والذي يتضمن ثلاثة أقسام تتعلق بالمیناء والمناطق اللوجستیة والصناعیة والطريق السیار والسكة الحديدية، وتشمل جمیع العملیات الأساسیة التي تم إنجازھا إلى غاية الیوم منذ اطلاق دراسة تحديد الموقع في نوفمبر 2012.

وسوف ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري صیني، بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والبنكالصیني اكزيم بنك (BANK-EXIM.(

وحول ربط المیناء بالشبكة الوطنیة للطرق والسكك الحديدية، تقرر إنجاز طريق سیار بطول 37 كلم بنظام الدفع، يربط المیناء بالطريق السیار شرق غرب على مستوى العفرون، وكذلك خط سكة حديدية مزدوج مكھرب بطول 48 كلم بین المیناء ومحطة العفرون.

وسعیا لإنجاز المشروع الذي سیستغرق سبع سنوات، تم تحضیر ملف نزع الملكیة الخاص بالمساحات المسخرة، وإنھاء تحقیقات التجزئة وإيداع مبالغ التعويض على مستوى ولايتي البلیدة وتیبازة، كما روعي في المشروع مقیاس المحافظة على البیئة.

وتعقیبا على ھذا العرض، ذكر رئیس الجمھورية بتفاصیل ھذا الملف، وما تسبب تأخر إنجازه من خسائر للإقتصاد الوطني عامة، لأن الھدف الاستراتیجي لھذا المیناء ھو فك العزلة عن الدول الإفريقیة التي لیست لھا منافذ بحرية، وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحیاة الاقتصادية وتوفیر مناصب الشغل، ثم أعطى تعلیمات إلى الوزير الأول بإعادة الإتصال بالشريك الصیني، ودراسة

المشروع، على قواعد شفافة وجديدة، وعرضه مرة ثانیة على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشھر.

بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات التي شرح فیھا تطور الوضعیة الصحیة في البلاد من كل جوانبھا، في سیاق التفاقم العالمي لتفشي ھذه الجائحة، ملاحظا أن تزايد الإصابات بجائحة كورونا، دفع بالوزارة منذ العاشر من الشھر الجاري، إلى اعتماد استراتیجیة جديدة تقوم في المرحلة الأولى على تخفیض مدة استشفاء المرضى إلى خمسة أيام، وتحديد الحالات الواجب استشفاؤھا في المرحلة الثانیة حسب درجة تعقدھا وخطورتھا، وإخضاع الحالات الأخرى غیر المصحوبة بأعراض مرضیة للمتابعة الطبیة خارج المستشفى.

كما سمحت الإجراءات الجديدة، بإضافة أكثر من ثلاثة آلاف سرير منذ مطلع الشھر الجاري، لیصبح عددھا الإجمالي 13395 سرير، إلى جانب رفع القدرات والوسائل العلاجیة، بتوفیر المزيد من أجھزة الكشف والوقاية، حیث يجري اقتناء 252 ألف طقم للتشخیص بتقنیة PCR ،وجھازين للكشف بذات التقنیة بسعة ألفي اختبار للجھاز الواحد في الیوم.

وفي نفس السیاق، ينتظر استیراد 20 ملیون كمامة جراحیة، للحفاظ على المخزون الوطني، و200 ألف من الكمامات المخصصة لأعوان الصحة العاملین في مصالح COVID ،وتضاف ھذه المستلزمات الطبیة إلى الكمیات الكافیة من الأدوية المخصصة لعلاج المصابین بھذا الوباء، علما أن المخزون من ھذه الأدوية تضاعف عدة مرات.

واختتم الوزير مداخلته باقتراح تكثیف الحملات التحسیسیة للوقاية على أن تكون مصحوبة بعقوبات أكتشف اللقاح المناسب، تبقي على كل أشد ضد المخالفین، مؤكدا أن مكافحة الجائحة، وما لم ي

الاحتمالات مفتوحة، بما فیھا إمكانیة إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى.

وفي تعقیبه على ھذا العرض بعد المصادقة علیه، سجل الرئیس بمرارة تصرفات بعض المواطنین الذين يريدون إيھام غیرھم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سیاسیة، واستغرب ھذه التصرفات غیر المسؤولة بینما الموتى من جراء ھذه الجائحة يعدون بالآلاف يومیا عبر العالم بدءا بالدول الأكثر تقدما، كما أمر بتشديد العقوبات على كل المخالفین لإجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات، ووجه الوزير الأول بدراسة التدابیر التي ينبغي اتخاذھا مع اللجنة العلمیة للرصد والمتابعة للبت فیما ينبغي فعله في الأيام القلیلة القادمة لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية.

وطلب من جديد من الوزير المختص استغلال الطائرة الموضوعة تحت تصرف وزارة الصحة للانتقال الفوري دائما الى عین المكان في أي لحظة للتأكد من صحة ما ينشر أو يشاع ھنا أو ھناك عن نقائص حقیقیة أو وھمیة لإعادة الطمأنینة الى نفوس المواطنین، وقطع دابر الشائعات والتأويلات، كما طلب منه وضع الاحصائیات عن الاصابات بالوباء ولاية ولاية والتعامل معھا بواقعیة أكبر، مذكرا بأن مكافحة الجائحة ھي مسؤولیة الجمیع دولة ومؤسسات ومجتمعا مدنیا وأفرادا على امتداد التراب الوطني لأن الأمر يتعلق كما قال بالحفاظ على صحة المواطن وسلامته، وھنا أمر رئیس الجمھورية بتعزيز الرقابة الوبائیة والرقابة الیومیة لسیر المستشفیات، وتعزيز مخزون آلات الفحص، كما أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة الى أن يرفع الله عنا ھذا البلاء.

وقبل أن ترفع الجلسة، أعطى السید الرئیس توجیھات إلى أعضاء الحكومة بتشكیلتھا الجديدة، ملحاعلى التنسیق فیما بینھم تحت إشراف الوزير الأول، وتجنب الخرجات المیدانیة الاستعراضیة حتى نسترجع ثقة المواطن التي ضیعتھا الوعود الجوفاء، والممارسات السلبیة، ونبني الجزائر الجديدة لمس أولا في سیرة وممارساتالقوية العادلة التي يكون فیھا للتغییر الجذري معنى حقیقي المسؤول في أي مستوى من المسؤولیة.

كما وجه بتشكیل خلايا على مستوى الوزارات، للإصغاء للمواطنین، وعدم الإكتفاء بالتقارير الإدارية.

وعند تعرضه للمغزى من التعديل الوزاري الأخیر الذي شمل إنشاء وزارات اقتصادية ھامة على علاقة مباشرة بالحیاة الیومیة للمواطن، أعطى السید الرئیس توجیھات لكل وزير عن ورقة العمل التي ينبغي أن يعدھا تمھیدا لعرضھا على مجلس الوزراء لاحقا، بعد دراستھا على مستوى الحكومة، فطلب بوجه خاص من وزير الفلاحة والتنمیة الريفیة تحضیر دفتر الشروط لديوان تنمیة الزراعات الصناعیة في المناطق الصحراوية حتى يتسنى الإنطلاق في زراعة الذرة والزراعات السكرية والزيتیة إبتداء من السنة القادمة، للرفع من القدرات الوطنیة الفلاحیة وضمان الأمن الغذائي، وطلب من وزير النقل بدوره إعادة النظر في النقل بكل أشكاله باستغلال الامكانات المتاحة لتنشیط الحركة الجوية الداخلیة، واستعادة مكانة الجزائر في النقل البحري، بتوسیع الأسطول البحري للتكفل بنقل المسافرين والبضائع من وإلى الجزائر، عوض تكلیف الأجانب بذلك، تجنبا للنزيف في العملة الصعبة.

إن ذلك بالنسبة للجزائر شيء حیوي تحقیقه، ولو استدعى الأمر شراء بواخر جديدة لتعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري.

ومن جھة أخرى، وجه وزير المناجم بالإسراع في توظیف المھندسین والخبراء المختصین عن طريق الصحافة على أن تشكل منھم الفرق التي ستدير الوزارة بالكیفیة التي تمنحھا دورا أساسیا في الدورة الاقتصادية، إنطلاقا من الإحصاء الدقیق لكل ثرواتنا المنجمیة في أفق استغلالھا للتقلیل من التبعیة للمحروقات وخلق الثروة ومناصب الشغل، كما وجه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتركیز في برنامجه على العملیات المیدانیة الممكنة لإنتاج الطاقات المتجددة واختیار بعض الولايات كنماذج للتوسع في تطبیق تجربة الانتقال الطاقوي بدءا بتعمیم الإنارة العمومیة بالطاقة الشمسیة في كل أرجاء الوطن، ثم أعطى السید الرئیس تعلیمات إلى كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة بتوظیف تجربتھا الرياضیة العالمیة الناجحة في الكشف عن العناصر الرياضیة الموھوبة منذ المدرسة الابتدائیة لتكوين جیل جديد من النخبة الرياضیة يعید البلاد إلى سابق مجدھا في التألق العالمي في ألعاب القوى، لا سیما والجزائر ستحتضن ألعاب البحر الأبیض المتوسط في عام 2022.

وأكد السید الرئیس في ختام توجیھاته، مخاطبا أعضاء الحكومة: نحن في سباق مع الزمن لإعادة بناء إقتصاد غیر ريعي يحسن عائدات الخزينة، ويوفر مناصب الشغل للشباب، ويحد من الاستیراد حفاظا على احتیاطي الصرف، وأضاف: إن الشعب سیحكم علیكم في المیدان من خلال تطابق أقوالكم مع أعمالكم، فكونوا القدوة بالصدق في القول والإخلاص في العمل، ونكران الذات، وتذكروا دائما ونحن على أبواب الإحتفال بعید الاستقلال، أنكم مھما قدمتم من تضحیات، فلن تساوي أبدا قطرة دم زكیة واحدة سالت من جسم شھید من شھداء ثورة التحرير المباركة، أو الواجب الوطني بعد الاستقلال”.