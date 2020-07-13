اجرى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حوار مطول لجريدة لوبينيون الفرنسية وهذا بعد ستة أشهر من توليه منصبه كرئيس للجزائر .

وخلال الحوار الصحفي أدلى الرئيس تبون بتصريحات هامة، وهذا هو النص الكامل لحوار الرئيس تبون مع جريدة لوبنيون الفرنسية مترجم:

يريد الرئيس المضي قدما مع نظيره الفرنسي ، خاصة فيما يتعلق بقضايا الذاكرة ، بعد الخلافات الدبلوماسية في الأشهر القليلة الماضية.

كما يخطط لزيادة مشاركته في أزمات دول الجوار خاصة في ليبيا ومالي.

وأخيرًا ، تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة في وقت أدت فيه الأزمة الصحية وانخفاض أسعار السلع الأساسية إلى خفض احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية الجزائرية منذ 19 ديسمبر 2019، تم انتخابه بعد ثمانية أشهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة ، تحت ضغط من الشارع ، والذي كان لفترة وجيزة رئيسًا للوزراء في عام 2017.

لقد أجريت مقابلة هاتفية مع الرئيس ماكرون يوم الخميس.

قررتما خلالها مواصلة العمل معًا بشأن ملفات الذاكرة. من ماذا يتكون عمل المصالحة هذا؟

طرحنا هذه المسألة مع الرئيس ماكرون. إنه يدرك جيدًا الأحداث التي ميزت تاريخنا المشترك. تم تعيين المؤرخ بنيامين ستورا للقيام بهذا العمل التذكاري من الجانب الفرنسي. هو صادق ويعرف الجزائر وتاريخها من فترة الاحتلال إلى يومنا هذا.

سنعين نظيره الجزائري خلال 72 ساعة. و ستعمل هاتان الشخصيتان مباشرة تحت إشرافنا.

نريدهم أن يقوموا بعملهم في الحقيقة والصفاء والهدوء لحل هذه المشاكل التي تغذي علاقاتنا السياسية ومناخ الأعمال والعلاقات الجيدة. الجزائر أساسية لفرنسا ، وفرنسا ضرورية للجزائر. يجب أن نواجه هذه الأحداث المؤلمة لنبدأ مرة أخرى في العلاقات المربحة مع البلدين ، وخاصة على المستوى الاقتصادي.

لا يمكن تعتيم الذاكرة ولا يمكننا أن نفعل ما نريد بها. إن الإسترجاع الأخير لرفاة شهداء المقاومة الذين عارضوا إنشاء الجيش الاستعماري قبل قرن ونصف هو خطوة عظيمة. هناك جرائم أخرى تستحق أن تُقال ، مثل الاستيلاء على واحة زعاطشة حيث قامت القوات الفرنسية للواء إميل هيربيلون بذبح مقاتلي الشيخ بوزيان.

كما قام المارشال سانت أرنود بتنفيذ العديد من المذابح التي راح ضحيتها أكثر من الضحايا في أورادور سور جلان، يعامل العديد من المؤرخين الفرنسيين هذه الأحداث التاريخية بكل أمانة، بمجرد التغلب على مشاكل الذاكرة هذه ، يمكننا المضي قدمًا بهدوء كبير.

هناك تعاون بشري وعلمي واقتصادي بين البلدين، لقد خسرت فرنسا مكانها الأول كمورد للجزائر ، و العودة الى هذه المرتبة ليس مستحيلا . لدينا أيضًا جالية كبيرة و قوية جدًا في فرنسا نريد أيضًا خدمتها والحفاظ عليها.

سنة 2017 ، تحدث المرشح ماكرون عن الاستعمار باعتباره جريمة ضد الإنسانية. في رأيك ، هل يشكل هذا الوصف حسبكم تعويض؟

لا يمكن الحكم على التاريخ الجزائري من خلال المحاكاة مقارنة بما تم القيام به في مكان آخر ، خاصة عندما طلبت ليبيا من إيطاليا اعتذارًا ، ثم سددت إيطاليا دينًا استعماريًا. الجزائريون مهتمون أكثر بالاعتراف بالدولة الفرنسية بأفعالها خلال فترة الإستعمار أكثر من الاهتمام بالتعويض المادي.

التعويض الوحيد الممكن هو عن التجارب النووية والتي لا تزال العواقب حادة بالنسبة لبعض السكان، ولا سيما أولئك الذين يعانون من تشوهات. وبعض المواقع التي لم يتم معالجتها بعد.

“إيمانويل ماكرون ينتمي إلى جيل جديد، وفي وقت الاستقلال، لم يكن قد ولد ولم يكن على اتصال مع جماعات الضغط المعادية للجزائر ” كما طلب إيمانويل ماكرون الصفح من أرملة موريس أودين.

هناك أيضًا ما يقارب من 20 مليون فرنسي لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببلدنا من خلال خدمتهم العسكرية و/ أوتاريخ أسلافهم.

وأصدر الرئيس ميتران أمرًا بإعدام الجزائري الأول قام جاك شيراك بخدمته العسكرية في بلادنا خلال الحرب.

فرانسوا هولاند خاض تدريبه الداخلي في السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمة.

إيمانويل ماكرون ينتمي إلى جيل جديد، في وقت الاستقلال ، لم يولد ولم يكن على اتصال مع جماعات الضغط المعادية للجزائر. لقد أدرك أن الاستعمار يكاد يكون دراميًا مثل الهولوكوست، فمن 1832 إلى 1962، أحصينا أكثر من 5.6 مليون شهيد.

هل تقول ، مثل ماو تسي تونغ ، إن المستقبل مشرق لكن الطريق متعرج؟

إنها أكثر من ملتوية. ويجب على الرئيس ماكرون محاربة طفيليات الأقلية ولكن جماعات الضغط الخطيرة للغاية التي تحاول تقويض عمله ، ولا سيما الأشخاص الذين ينتقمون و المعروفين بمعادتهم للجزائر. ما زالوا يعتقدون أن الجزائر بيعت ولم تتحصل على استقلالها و أن الجنرال ديغول خائن.

هناك أيضاً تكتل غير متجانس يعتقد أن الجزائر لا يجب أن تبرز و تنمو وانه يجب تشديد الرقابة عليها من خلال إبقائها في مستوى معين من الضعف لمنعها من التأثير على بيئتها و محيطها، وهذا غير طبيعي، لطالما أثرت الجزائر على الأحداث في المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء.

لا يمكن لأحد أن يوقف مجرى التاريخ. الجزائر تتطور وتستعيد قوتها الدبلوماسية و مفروض وواجب عليها لعب هذا الدور.

لطالما جسّدت جبهة التحرير الوطني مفهوم العالم الثالث والقومية المعادية للإمبريالية.

هل ستكون المروج لقومية أكثر ديمقراطية ، كما يجسدها فرحات عباس ومصالي الحاج؟

علامتي هي الوطنية، لقد نشأت في عائلة وطنية، عاش والدي اثنتي عشرة سنة تحت الإقامة الجبرية لأنه كان ينتمي إلى جمعية العلماء الجزائريين. ليس لدي نموذج محدد. نحن في القرن الحادي والعشرين ولم نعد في القرن العشرين، أكثر أيديولوجية.

إنني أفكر أكثر مثل أي جزائري عادي عاش في شبابه مخاض الاستعمار والحرمان، الجزائري الذي يحب بلاده ويعبدها.

لقد عانت بلادنا، بقي الرومان فيها لقرون، ثم جاء الإسبان، ثم الأتراك نيابة عن الخلافة، وأخيرا الفرنسيين، نحن أحرار اليوم ونعتزم البقاء كذلك.

والجزائر لن تسمح لنفسها بعد أن يتم CAPOLARISI ….. من قبل أي كان.

لقد تأثرت الدبلوماسية الجزائرية من ضعف الرئيس بوتفليقة ، ولا سيما خلال فترة ولايته الأخيرة. أي مكان تريد أن تعيده للجزائر في بين الأمم؟

لقد عانت الجزائر من مرض الرئيس السابق وخاصة من إهدار وتبذير العصابات التي كانت من حوله. الجزائر يجب أن تستعيد مكانتها وتأثيرها الطبيعي.

لا نزال من قادة العالم الثالث، وإحدى الدول الرئيسية و المهمة في حركة عدم الانحياز. نود أن نبرز أفريقيتنا وأن نعزز عملنا الديبلوماسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء وفي العالم العربي.

خلصت دراسة أمريكية في عام 1994 إلى وجود ثلاث دول محورية في القارة: الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

لقد كنا بوابة للاستعمار ، وكنا في كل النضالات من أجل الاستقلال ، ومهدنا الطريق – بشكل صحيح أو خطأ – لنظام الحزب الواحد ثم للسياسات متعددة الأحزاب. ليس لدينا أهداف جيوسياسية مثل القوى الأجنبية الأخرى. نحن ندافع عن ثقافة سلمية ، ونتوسط ونسعى لإرساء السلام بين المتحاربين.

إنها مهنتنا ، حتى لو كانت هناك نكسة في الآونة الأخيرة، لقد قمنا مؤخرًا بمحو 1.4 مليار دولار من ديون الدول الأفريقية، دون أن نصرح بذلك في كل مكان

أليس حلفاؤك الطبيعيون هم الصين اقتصاديا وروسيا عسكريا ؟

إنهم بالفعل حلفاؤنا الطبيعيون. اعترفت الصين بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 20 ديسمبر 1958 ، ممهدة الطريق للعلاقات الدبلوماسية المستمرة. و كنا من الدول التي حاربت بشدة من أجل انضمام الصين إلى الأمم المتحدة. كما ساعدتنا روسيا في بداية الاستقلال ونواصل هذا التعاون اليوم. ولكنه ليس خيارًا عقائديًا أو أيديولوجيًا. لدينا أيضا علاقة وثيقة مع الأمريكيين وجميع الدول المشاركة في الأزمة الليبية

هل تأسف لأن الولايات المتحدة لم يعد لديها نفس الاهتمام بالعالم العربي؟

كانت الولايات المتحدة مفرطة في العولمة .و أصبحوا انعزاليين. تم انتخاب الرئيس دونالد ترامب لهذا الغرض. نحن نحترم وجهة نظره. لكن نظام الإدارة السياسية الأمريكية وإسقاطه في المستقبل ليسا بالضرورة متجسدين في قادة اللحظة.. لا تزال الولايات المتحدة قوة عظمى وصوت في الأمم المتحدة. لديهم رؤية جيواستراتيجية عالمية ، مهتمون بأفريقيا والعالم العربي ، حتى لو لم تعد بنفس الكثافة. غالبًا ما تكون السياسة الخارجية نتيجة طبيعية للوضع الداخلي. يجب ألا ننسى أثر الأزمة المالية 2008-2009 وهذه الأزمة الصحية والاقتصادية الجديدة. لقد خفضت جميع السلطات طموحاتهم

ما رأيك في التصرفات التي تقوم بها تركيا في ليبيا مع العلم أنه موضوع تم مناقشته مع الرئيس ماكرون خلال المحادثة ؟

لقد ساعدتنا ليبيا خلال حرب التحرير من خلال استضافة المجاهدين على أراضيها. من واجبنا مساعدتها اليوم . وهذا قد يزعج بعض الدول التي تعمل على تحقيق مصالحها الاقتصادية.

إن الفوز بمناطق عسكرية ليس هو الحل. نحن نعمل بجدية لتهدئة في هذا البلد الذي نتشارك معه بعض المجتمعات القبلية. إن الجزائر مستعدة لاستضافة محادثات على أراضيها تحت رعاية الأمم المتحدة. استقبلنا ممثلي القطبين المتحاربين ورؤساء القبائل القوية.

الليبيون يريدون السلام. فشلت جميع الحلول التي تم تنفيذها منذ عام 2011، يجب علينا العمل على خارطة طريق جديدة تؤدي إلى انتخابات سلمية في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، تحت إشراف الأمم المتحدة والحكومة الانتقالية المنبثقة على أساس توافق وطني

ألا تخشى أنه و مثل ما حدث في سوريا ..أنه يتم التفاوض على مستقبل ليبيا بين أنقرة وموسكو؟

استعادة استقرار جارتنا ليبيا هي قضية أمن قومي و نحن مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار. لكن وقف إطلاق النار هو مجرد بداية الحل. و الجيران الجزائريون والتونسيون والمصريون هم الأكثر قدرة على مساعدة البلاد في إيجاد الطريق إلى السلام.

نرى دلائل جديدة على التوتر بين الجزائر والمغرب موازاة مع خطط بناء قواعد عسكرية على الحدود .

لطالما كان هناك تصعيد لفظى وسياسى بين بلدينا. لكن شعبا البلدين إخوة ومتشابهون. لدينا تاريخ مشترك طويل ونحنجيران. نحن محكوم علينا العيش معا. بالنسبة لنا، ليست لدينا مشكلة مع المغرب ونركز على تنمية بلدنا.

و لا يبدو أن إخواننا المغاربة في نفس الحالة الذهنية. إن بناء قواعد عسكرية على حدودنا هو شكل من أشكال التصعيد الذي يجب أن يتوقف. بالنسبة لهم، الجمهورية العربية الصحراوية هي أكثر من ضرورة على الساحة الدولية.

إن الأمر متروك لهم للدخول في حوار مع البوليساريو. إذا وافق الصحراويون على مقترحاتهم ، فسوف نشيد بذلك. لقد دعمنا دائما حركات الاستقلال مثل تيمور الشرقية.

وهذا يكاد يكون عقائديًا. نحن نساعد الناس على التعبير عن مطالبهم.

لقد فعلنا ذلك في جنوب السودان ، في ساو تومي وبرينسيبي ، من أجل المؤتمر الوطني الأفريقي في مكافحة التمييز العنصري .

تشهد مالي أزمة اجتماعية سياسية جديدة أثارتها في الأصل مزاعم الإمام ديكو هل تخشى من ظهور الإسلام السياسي في منطقة الساحل؟

الإسلام السياسي موجود في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة عقود و نحن في وضع جيد للتحدث عنه بعد أن عانينا من العواقب في التسعينات قبل كل شئ نخشى تفكك الدول الأفريقية التي تعاني من نقاط ضعف هيكلية في أجهزتها الاقتصادية والدفاعية إضافة إلى تلك الدول التي تقع في تناقضات قبيلة.

لدينا علاقة وثيقة للغاية منذ ذلك الحين حيث قال لي الرئيس المالي إن الجزائر إمتداد لمالي وأنا أؤكد له ذلك منذ عام 1962 لم نتوقف عن التدخل لحل النزاعات خاصة مع المجتمعات المحلية في الشمال على حساب اختطاف وقتل بعض دبلوماسيينا وقتلهم وهي جرائم لن تمر دون عقاب.

عدم الإستقرار التام في مالي سيكون له تداعيات على بلدنا حيث يجب أن نمضي قدما في تنفيذ إتفاقيات الجزائر للسلام لمن ظاهرة الإرهاب لم تكن منتشرة على نطاق واسع.

هل تشكك في الحرب ضد الإرهاب التي تقودها الجيوش الغربية بما في ذلك قوة برخان؟

إن ظاهرة مكافحة الإرهاب هي مشروعة لمن الحلول العسكرية لم تكن أبدا مناسبة ودائمة في الأصل كانت هناك أرض خصبة ساعدت على إستفحال الإرهاب إلى جانب التدخل الخارجي يوجد اليوم ما بين 20 ألف إلى 25 ألف إرهابي ينشط بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر ولكن من الضروري بالطبع التسوية ولكن قبل كل شئ العمل على إيجاد حلول سياسية تضمن السلامة الإقليمية للبلاد .

تنص المسودة الأولية للدستور على مادة تتيح لك إمكانية إرسال جنود إلى الخارج وهو ما لم يكن عليه الحال منذ مشاركة الجيش في حربي 1967 و 1973 ضد إسرائيل.. هل هو تغير في العقيدة؟

الجزائر بلد مسالم لكن قواتنا ستكون قادرة على المشاركة في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وخاصة في مالي وبلدان أفريقية أخرى لن يتمكنوا من المغادرة دون الحصول على موافقة البرلمان لقد شاركنا بالفعل في بعثات تقنية للأمم المتحدة في تشاد أو في ترسيم الحدود.

طموحي هو تحقيق دستور توافقي ودائم يؤطر سلطات رئيس الدولة ولم يعد يسمح بالتلاعب بالنصوص من أجل البقاء في السلطة أو خدمة أغراض بعضها البعض الجزائر لا تزال ديمقراطية قيد الإنشاء.

الدستور يجب أن ينص الدستور أيضا على إنشاء نظام شبه رئاسي، في أذهان مواطنينا كل رئيس جزائري منذ أحمد بن بلة فرض قانونا جديدا لتمديد العهدات أوالاستجابة للحالات قصيرة المدى.

أطمح إلى تحقيق دستور توافقي ودائم يؤطر سلطات رئيس الدولة ولم يعد يسمح بالتلاعب بالنصوص من أجل البقاء في السلطة أو خدمة أغراض بعضها البعض، في 22 فيفري 2019 خرج 13 مليون جزائري إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير .

حجر الأساس الأولى هي الدستور الذي سيضع حدا للإنحرافات السابقة عن طريق التخفيف من دور الرئيس وتعزيز رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية.

كما سيتم تعزيز الحريات العامة لم نختار نظام برلماني بحت هذا من شأنه أن يطرح مشاكل لإدارة الديمقراطية لأنها تتطلب الممارسة على مدى أجيال وحتى قرون الجزائر لا تزال ديمقراطية قيد الإنشاء .

هل ستراجعون قانون الانتخابات؟

أما حجر الأساس الثاني فسيكون إصلاح قانون الانتخابات الجزائريون لايؤمنون بشرعية الانتخابات أو نزاهتها بسبب الممارسات التي لوحظت في الماضي قانون الانتخابات سيخرج الأموال القذرة من صناديق الاقتراع ويحد من قوة جماعات الضغط وبالتالي ستتمكن الأحزاب والمجتمع المدني من مواجهة بعضهما البعض في صناديق الاقتراع بالتساوي.

طموحي هو ضخ دم جديد في الهيئات المحلية والوطنية والشباب يمثلون نسبة 75 بالمائة من السكان لا يوجد سبب يمنعهم من شغل ثلاثة أرباع المناصب المنتخبة لقد حان الوقت ليدخلوا مجالات السلطة ويقرروا مستقبل بلادهم

لقد تم انتخابك بدون مساعدة من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي أكبر حزبين رئيسيين في البلاد هل سوف تقوم بإنشاء حزب سياسي ؟