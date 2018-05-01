النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد العمال

تقام الإحتفالات الرسمية المخلدة للعيد العالمي للعمال هذا الثلاثاء بحاسي مسعود بولاية ورقلة.

وتتميز بتنظيم تجمع ضخم للعمال بقاعدة “سوناطراك” بحضور وفد وزاري هام.

وبالمناسبة وجّه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسالة دعا فيها إلى تفجير أوسع لقدرات بلادنا الإقتصادية في جميع القطاعات.

لتعزيز ظروف حياة شعبنا، و لاكتساب حق بلادنا في المبادلات الإقتصادية الدولية وتقليص تبعية الجزائر للمحروقات”.

و أكد الرئيس بوتفليقة في رسالته التي قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أنه “أمام هذه التحديات.

تتوفر الجزائر على إطار ثلاثي للحوار و تكامل الجهود ما بين الدولة والعمال وأرباب العمل”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنّ هناك إطار تبلور في ميثاق الشراكة الإقتصادية والإجتماعية، ميثاق اعترفت الهيئات الدولية لعالم الشغل بفضائله، وجعلته

نموذجا لدول أخرى”.

واليوم وبمناسبة إحياء العيد العالمي للشغل, أناشد أطراف العقد الإقتصادي والإجتماعي أن يهبوا إلى العمل يدا واحدة لخدمة الجزائر ورفاهية شعبها”.

كما ذكر رئيس الجمهورية، قبل أن يدعو الحكومة “إلى الإستمرار في إشراك شركائها الإقتصاديين والإجتماعيين في تنفيذ عقدهم المشترك،

وفي ترقية الإصلاحات، وفي المضي قدما بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية”.

يشار إلى أنّ، تم إعداد برنامج إحتفالي يتضمن عديد التظاهرات العمالية من قبل الإتحاد العام للعمال الجزائريين بهذه المدينة من الجنوب، بحضور الأمين العام للاتحاد

العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد.