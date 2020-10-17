النطق بالأحكام في حق أويحيى وعولمي ويوسفي في قضية “سوفاك” يوم 21 أكتوبر المقبل

حدد رئيس جلسة المحاكمة في ملف سوفاك تاريخ الـ21 من شهر أكتوبر المقبل للنطق بالأحكام في القضية التي يتابع فيها مراد عولمي وأحمد أويحيى ويوسف يوسفي.

القاضي وخلال منحه الكلمة الأخيرة للمتهمين طالب المتهم أحمد اويحي اطلب البراءة التامة من رئيس الجلسة

أما المتهم مراد عولمي فقد شكر رئيس الجلسة لمنحه فرصة للدفاع على نفسه وإعادة القضية للجدولة أطلب البراءة

من جهته خيذر عولمي شقيق مراد عولمي طالب هو الأخر بالبراءة.

اما وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي فقد قال خلال كلمته الأخيرة أن المقررات كانت قانونية والنائب العام استشهد بذلك ملتمسا البراءة هو الأخر