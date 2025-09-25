النطق بالأحكام في قضية وزير العمل السابق تيجاني هدام يوم 30 سبتمبر

حددت قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية الإقتصادية و المالية بسيدي امحمد تاريخ 30 سبتمبر. للنطق بالأحكام في قضية الفساد المتابع بها وزير العمل الأسبق حسان تيجاني هدام.

ويتابع وزير العمل السابق رفقة متهمين آخرين ، من بينهم رؤساء بلدية القبة سابقا ومرقي عقاري. وذلك بعد متابعتهم في قضية الفساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. والتلاعب بأمواله من خلال ابرام صفقة تتعلق بشراء بناية غير مكتملة تقع بالقبة بالعاصمة بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء بطريقة غير قانونية كبدت خزينة الدولة خسائر مالية فادحة حوالي 600 مليار سنتيم .

هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقايةمنه تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان وكذا المشاركة في تبديد أموال عمومية.