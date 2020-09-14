النطق بالحكم النهائي في قضية الإخوة كونيناف 23 سبتمبر المقبل

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النطق بالحكم النهائي في قضية الإخوة كونيناف 23 سبتمبر المقبل
بقلم نسرين محفوف/ حمزة بن هويس

أعلن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، أن النطق بالحكم النهائي في قضية الإخوة كونيناف، سيكون 23 سبتمبر الجاري.

ويتابع الإخوة كونيناف في قضايا تتعلق بتبييض الأموال الناتجة عن عائدات اجرامية، حيازة ممتلكات ناجمة عن جرائم الفساد.

بالإضافة الى تهمة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي او المفترض من اجل الحصول على مزية غير مستحقة.

كما يتابع الإخوة كونيناف في التمويل الخفي للأحزاب السياسية، والاستفادة من تأثير اعوان الدولة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع وزيادة الاسعار.

وقد كشفت جلسات المحاكمة بعد استجواب الاخوة كونيناف عن تورطهم بالتلاعب بتعاملات في مجال الصفقات العمومية في قطاع الموارد المائية.

كما كشفت تورطهم في التلاعب بتعاملات الاشغال العمومية، واستفادتهم  من 11 صفقة بقطاع الموارد المائية فاقت 14 الف مليار سنتيم.


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