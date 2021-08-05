النطق بالحكم في قضية والي تيبازة الأسبق “موسى غلاي” يوم 16 أوت

حدد قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 16 اوت الجاري للنطق بالحكم في قضية الفساد المتابع بها والي تيبازة الأسبق موسى غلاي.

ويتابع موسى غلاي رفقة مدير أملاك الدولة السابق لتيبازة بوعمريران علي ومدير الصناعة والمناجم السابق لولاية تيبازة حدو عبد الرزاق. ومتهمين اخرين، المتابعين في قضية فساد جديدة تتعلق بمنحهم عقارات فلاحية ومشاريع بطريقة غير قانونية تابعة لأملاك عمومية لعدة مستثمرين دون احترام قانون القوانين.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح عمدا إمتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والتبديد العمدي لممتلكات عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة. وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 26 فقرة 02 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد و الوقاية من الفساد ومكافحته.

للتذكير وكيل الجمهورية سبق وأن إلتمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار لوالي تيبازة الأسبق موسى غلاي. مع حرمانه من حق الترشح و الإنتخاب لمدة 10 سنوات. و التماس عقوبات أخرى متفاوتة ترواحت ما بين عامين إلى 6 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين وتغريم الشركات المعنوية غرامة مالية نافذة بقيمة 5 مليون دج. و بعد مرافعة هيئة دفاع المتهمين قرر القاضي تحديد يوم 16 أوت الجاري للنطق بالحكم في هذه القضية .