النظارات الواقية تخفض خطر الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 5 بالمائة

كشفت دراسة طبية حديثة أن النظارات الواقية لحماية العين فتخفض خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى 5.5 في المائة.

وأضافت الدراسة، التي نشرت في دورية لانسيت الطبية، أن كمامات الوجه والتباعد الاجتماعي يقللان من فرص الإصابة بفيروس كورونا الجديد بشكل كبير.

وأشارت ذات الدراسة أن التباعد الاجتماعي يمكن أن يحد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا الجديد المسبب للعدوى إلى أقل من 3 في المائة.

وأشارت الدراسة، التي نشرت في دورية لانسيت الطبية، أن التباعد بين الأشخاص مسافة متر واحد يقلل من خطر انتقال العدوى إلى 2.6 في المائة.

كما تقلل مسافة المترين من فرصة الإصابة بنسبة 50 في المائة أخرى، أي أن احتمال الإصابة بالفيروس تنخفض إلى 1.3 في المائة.

ووجدت الدراسة، التي جاءت نتيجة لتحليل بيانات من 172 دراسة في 16 دولة، أنه من خلال ارتداء كمامة الوجه، هناك فرصة بنسبة 3 بالمائة فقط للإصابة بفيروس كورونا.

أما النظارات الواقية لحماية العين فتخفض خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى 5.5 في المائة.

وحذرت الدراسة من أن الجمع بين كمامات الوجه والنظارات الواقية والتباعد الاجتماعي واستخدامها بشكل صحيح لا يوفر حماية كاملة 100 في المائة.

واقترح مؤلفو الدراسة أنه يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية ارتداء أجهزة التنفس بدلا من الكمامات الجراحية من أجل حماية أكبر