النظام المحدد لكيفية إجراء المناظرة التلفزيونية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية

وضعت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات النظام المحدد لكيفية إجراء المناظرة التلفزيونية للمترشحين الخمسة للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر.

وأعلنت ذات السلطة أن موعد إجراء المناظرة يكون يوم الجمعة 6 ديسمبر مابين الساعة السابعة والسابعة ونصف وستدوم مابين ساعتين إلى ثلاث ساعات.

واوضحت السلطة أن المناظرة التلفزيونية تحت عنوان الطريق إلى التغيير مبرمجة قبل الدور الاول بين المترشحين الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل.

حيث يتم فيها مناقشة 4 مواضيع تتشكل من 13 سؤال يوّجه إلى كل مترشح.

وسيكون لكل مترشح دقيقتين للإجابة عن السؤال الموجه له.

اما فيما يخص السؤال الأخير فهو يتمحور حول تطلعات الشعب الجزائري ويخصص له 3 دقائق للإجابة

واشارت السلطة إلى أن المواضيع التي سيتم التطرق إليها تتعلق بالجوانب التالية

المجال السياسي

المجال الاقتصادي والاجتماعي

مجال التربية والتعليم والصحة

مجال السياسة الخارجية

أين ستحترم الخيارات الفنية والتقنية المعتمدة خلال هذه المناظرة مبدأ المساواة بين كل المترشحين.

وتخضع المناظرة التلفزيونية إلى القرعة لتحديد ترتيب المترشحين في موقع التصوير

وكذا تخضع إلى القرعة لتحديد المترشح الاول الذي يتناول الكلمة بالنسبة للسؤال الاول وسيليه المترشحون الاخرون.

وهذا وفقا لترتيبهم من اليمين إلى اليسار كما سينتج عن ذلك تجديد الكلمة أولا خلال الأسئلة الاخرى.

في حين يخضع السؤال الأخير للمناظرة التلفزيونية إلى القرعة لتحديد ترتيب ردود المترشحين.

ويلتزم المترشحون أثناء المناظرة بإحترام مجمل قواعد المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية

اما بالنسبة لمن سيدير المناظرة تم إختيار 4 صحفيين كان إنتقاءهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وهم كالاتي:

صحفي من المؤسسة العمومية للتلفزيون .

صحفية من القناة التلفزيونية البلاد .

صحفي من اليومية الناطقة بالعربية الخبر .

صحفية من اليومية الناطقة بالفرنسية le quotidien doran .

يلتزم المنشطون بالحياد الصارم في طريقة طرحهم للاسئلة .

تم تعيين محضر قضائي مسبق للإشراف على عملية القرعة بحضور ممثلي المترشحين وسيكون هذا المحضر مرفوقا بممثل عن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.