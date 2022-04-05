النظام المعلوماتي لوزارة التربية يتعرض للقرصنة

وجهت مراسلة مستعجلة للمطالبة بتغيير كلمات المرور وفحص كل البرامج المثبتة

أمرت وزارة التربية الوطنية في مراسلة استعجالية كل المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها الثلاثة. بضرورة إعادة كلمة المرور بشكل معقد وفحص كل البرامج المثبتة بحواسيب قطاع التربية.

حيث جاء في مراسلة مديرية الأنظمة المعلوماتية بذات الوزارة التي تحمل رقم 62 بتاريخ 3 أفريل 2022. تتعلق بخصوص تأمين بيانات الدخول الخاصة بحسابات النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. تم إرسالها إلى كل مديريات التربية عبر ولايات الوطن.

حيث باشر مدراء التربية بمراسلة كل المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها، وأكدت المراسلة. أن عملية استهداف مست أجهزة الإعلام الآلي والحواسيب باستخدام برمجة خبيثة “Stealer Malware”. تسببت في تسريب وسرقة بعض حسابات مستخدمي النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وأمرت المراسلة التي جاءت في صيغة إستعجالية بضرورة التطبيق الصارم لبعض التوجيهات من أجل حماية هذه الحواسيب. تأتي في مقدمتها تغيير جميع كلمات المرور الخاصة بالولوج إلى نظام المعلومات مع استخدام كلمة سر .ومرور معقدة تحتوي على حروف صغيرة وأخرى كبيرة ورموز وأرقام مع ضرورة التحيين الدوري لها.

وتثبيت مضادات الفيروسات المرخصة ومحدثة على الأجهزة المستعملة. ثم إجراء فحص للأنظمة والملفات والبرامج المثبتة عليها. كما أمرت التعليمة كذلك تحسيس الأساتذة بضرورة حماية حساباتهم ضمن فضاء الأساتذة من خلال تغيير كلمات المرور. وأمرت المراسلة كذلك بضرورة إيلاء أهمية كبيرة لهذه العملية والتنفيذ الصارم بمختلف التعليمات الواردة فيها. الجدير بالذكر أنه تم تسجيل في السنة حالة مماثلة لكنها طالت نظام المعلومات الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وزير التربية: هذا موعد الإمتحانات الرسمية

قال وزير التربية الوطنية، أنه يجري حاليا التحضير المحكم لشهادة البكالوريا. والفريق المشرف في آخر اللمسات.

وأضاف وزير التربية خلال نزوله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أن إمتحان شهادة البكالوريا سيكون عاديا هذه السنة. كما أن التحضير جاري ونحن في اللمسات الاخيرة.

وعن إجراء الإمتحانات، أكد وزير التربية أنها ستجرى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد وفي إطار الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي إنتشار الفيروس. مؤكدا أن الإمتحانات الرسمية ستكون خلال شهر جوان المقبل.