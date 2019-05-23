النعامة: أمن الصفيصيفة يطيح بعصابة متورطة في قضية السرقة من داخل مسكن

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الصفيصيفة التابعة لأمن ولاية النعامة من خلال معلومات وردت إليهم من توقيف أربعة أشخاص متورطين في قضية السرقة من داخل مسكن.

حيث تم وضع خطة عمل محكمة و تكثيف التحريات و الابحاث، أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و28 سنة.

كما تم إسترجاع الأشياء المسروقة وتوقيف المشتبه فيهم من طرف مصالح أمن دائرة الصفيصيفة، حيث ضبط بحوزة واحد منهم على قطعة من المخدرات يقدر وزنها بـ 07 غرام.

إضافة إلى 04 أقراص مهلوسة من parquidine، تم تحويلهم إلى مقر أمن الدائرة لإستكمال إجراءات التحقيق.

وكذلك إجراء ملف قضائي في حقهم عن قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، وقضية حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة لغرض البيع بطريقة غير شرعية، تم تقديمهم أمام العدالة.

وتبقى مصالح أمن ولاية النعامة تعمل بكل مجهوداتها لمحاربة الجريمة وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين.