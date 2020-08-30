النعامة.. أمن دائرة العين الصفراء يحجز 3.464 كلغ من الكيف المعالج

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النعامة.. أمن دائرة العين الصفراء يحجز 3.464 كلغ من الكيف المعالج
بقلم مصطفى دحاوي

 تمكنت عناصر مصالح  أمن دائرة العين الصفراء بحر هذا الأسبوع وعلى إثر مراقبة روتينية لمركبة سياحية بالطريق الوطني رقم 06 بالمخرج الجنوبي لمدينة العين الصفراء والتي كان يقودها شخص في العقد الرابع من عمره.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج) على شكل سبعة رزم بلغ وزنها الإجمالي بـ 03 كلغ و 464 غرام ومبلغ مالي قدره 23 مليون سنيم و 6700.00 دج تعتبر من عائدات بيع هذه السموم ، تم تحويل المشتبه فيه إلى مقر مصالح أمن الدائرة فتم إنجاز ملف قضائي ضده وتقديمه أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة العين الصفراء عن تهمة حيازة ونقل المخدرات بطريقة غير شرعية قصد المتاجرة بإستعمال مركبة.


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