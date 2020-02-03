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النعامة.. أمن دائرة المشرية تحجز 2525 وحدة كحولية من مختلف الأنواع

أخبار الجزائر
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النعامة.. أمن دائرة المشرية تحجز 2525 وحدة كحولية من مختلف الأنواع
بقلم مصطفى دحاوي

تمكنت عناصر مصالح الأمن الحضري الثاني التابع لأمن دائرة المشرية بحر هذا الأسبوع وعلى إثر معلومات مؤكدة مفادها تواجد كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مخزنة بأحد المزارع المتاخمة لنسيج العمراني لمدينة المشرية.

استغلالا للمعلومة تم استصدار إذن بتفتيش من نيابة الاختصاص والذي كانت نتائجه إيجابية أين تمكن عناصر مصالح الأمن من توقيف شخص في العقد الثالث من عمره.

وتم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من نوع بيرا والمقدر عددها الإجمالي بـ: 2525 وحدة كحولية من مختلف الأنواع.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة عن تهمة الحيازة والمتاجرة في المشروبات الكحولية بطريقة غير مشروعة قصد المتاجرة وعرضها على الغير لغرض الاستهلاك الشخصي .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768002

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