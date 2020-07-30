النعامة: أمن دائرة مغرار يحجز أكثر من 14 كلغ من الكيف المعالج

تمكن عناصر الأمن من توقيف مركبة نفعية على متنها شخصين في العقد الثالث من عمرهما وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 14 كلغ و 700غ من الكيف المعالج.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة المنظمة، حيث أشرفت عليها مصالح الأمن لدائرة مغرار بالتنسيق مع عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة العين الصفراء بحر هذا الأسبوع، وذلك بعد معلومات مؤكدة مفادها محاولة شحن كمية معتبرة من المخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة.

ومواصلة للتحريات تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة على متن مركبة نفعية تبين أنهم متورطين في نفس القضية كما تم حجز مبلغ مالي والمقدر بـ 69000 دينار من عائدات بيع هذه السموم.

ليتم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة العين الصفراء عن تهمة حيازة ، نقل وتخزين وشراء قصد البيع للمخدرات (كيف معالج) ضمن جماعة إجرامية منظمة.