النعامة: أولياء التلاميذ المعوزين مستاؤون من المحافظ الفارغة المقدمة لأبنائهم

عبر أولياء التلاميذ المعوزين بمدرسة بلغزالي محمد بالنعامة، عن إستيائهم من المحافظ الفارغة المقدمة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن.

وتم دعوة الأولياء، من طرف مديرة المدرسة من أجل توزيع المحافظ الخاصة للأطفال المعوزين التي يتراوح عددهم 50 معوز.

وعند مشاهدتهم ومعاينتهم للمحافظ وجدوها فارغة، ومآزر ذات جودة ضئيلة، مما أدى بهم إلى عدم إستلامهم لهذه المحافظ.

مما أدى كذلك بمديرة المدرسة برفض توزيع محافظ مديرية النشاط الإجتماعي الفارغة، دون تقديمها وصل استلام يثبث ذلك .

ولذلك يناشد أولياء التلاميذ المعوزين، بفتح تحقيق في المحافظ المقدمة من طرف مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن للنعامة.