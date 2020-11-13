النعامة: إجراء أول عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني بمستشفى مشرية

أجرى فريق طبي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “الإخوة شنافة”، ببلدية مشرية، في النعامة، أول عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني.

وتم استئصال ورم سرطاني في الغدة الدرقية وإزالة الغدد اللمفاوية المحيطة به لمريضة في الخمسينيات من العمر.

وكانت المريضة تعاني من تضخم في الغدة الدرقية، حيث تعد العملية الأولى من نوعها بالولاية.

وحسب موقع الصحة، أوضح الطبيب الجراح المختص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة محمد بوقلال، أن هذه العملية جد دقيقة.

وأفاد أنها تتطلب إجراء جرح على شكل شق يمتد على طول الرقبة من دون المساس بسلامة الأعصاب والأحبال الصوتية.

مع الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية وقد تمت العملية بنجاح و المريضة في صحة جيدة.

وأشار ذات المختص الى أن إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بولاية النعامة سيجنب المرضى مشقة التنقل للمستشفيات المتخصصة بشمال البلاد.