النعامة.. إجراء عملية القرعة الخاصة بـ 278 مسكن عمومي إيجاري LPL
أجريت اليوم الثلاثاء، عملية القرعة الخاصة بـ 278 مسكن عمومي إيجاري LPL بالقاعة متعددة الرياضات ببلدية النعامة.
وجدير بالذكر، أن ولاية النعامة
على موعد مع إجراء القرعة الخاصة بـ 437 مسكن ببلدية عين الصفرة و400 مسكن بالمشرية.
كما سيتم تسليم السكنات المقدر عددها بـ 1115 وحدة سكنية خلال الأسبوع المقبل.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=978779
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أجريت اليوم الثلاثاء، عملية القرعة الخاصة بـ 278 مسكن عمومي إيجاري LPL بالقاعة متعددة الرياضات ببلدية النعامة.
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