النعامة.. إحباط إدخال أزيد من 72 ألف قرص مهلوس على الحدود الغربية

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالنعامة، وبالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل للأمن الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن شاحنة قادمة من الحدود الغربية، قدرت بـ 72 ألفا و900 قرص مهلوس من نوع بريغابالين.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تم تنفيذ عملية تفتيش دقيقة أسفرت عن حجز 72 ألفا و900 قرص مهلوس. من نوع بريغابالين بتركيز 300 ميلغرام، كانت مخبأة بإحكام تحت صناديق شاحنة مخصصة لنقل الخضر والفواكه.

كما تم توقيف شخصين وتحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة، حسب البيان نفسه.

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