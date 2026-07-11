النعامة.. إصابة طفلين في حادث دهس بالمشرية

شهد حي بلخادم رمضان بمدينة المشرية، مساء اليوم السبت، حادث دهس سيارة لطفلين.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمشرية في حدود الساعة 19:06 إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين.

وخلف الحادث إصابة طفلين يبلغان من العمر 5 و8 سنوات، تعرضا لكسور وجروح على مستوى الرأس، إضافة إلى دخولهما في حالة صدمة.

وبعد إسعافهما بعين المكان، تم نقلهما على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية الأم والطفل الإخوة رحماني بالمشرية لتلقي العلاج اللازم.