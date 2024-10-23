النعامة: إصابة 6 أشخاص في حادث انحراف وانقلاب سيارة أجرة

أصيب 6 أشخاص من جنس ذكر بإصابات وجروح متعددة بالجسم، في حادث انحراف وإنقلاب سيارة أجرة.

وقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية النعامة اليوم الأربعاء في حدود السّاعة 13 سا و دقيقة بعد منتصف النهارلأجل حادث مرور غير مُميت تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة أجرة.

ووقع الحادث الطريق الوطني رقم 06 على بعد حوالي20 كلم من الوحدة إتجاه بلدية ودائرة العين الصفراء.

وأسفر هذا الحادث عن إصابة ستة أشخاص (06) من جنس ذكر تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و37 سنة. بإصابات جروح متعددة بالجسم وفي حالة صدمة. تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بعين المكان و إجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية محمد قادري بذات البلدية. فيما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة للسيارة.