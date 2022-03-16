النعامة: إصطدام حافلة لنقل المسافرين مع سيارة بسبب سوء الأحوال الجوية

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالنعامة هذا اليوم لأجل حادث مرور غير مميت بالطريق الوطني رقم 06 المزدوج إتجاه مدينة العين الصفراء.

الحادث ثمثل في إصطدام حافلة للنقل الحضري تعمل خط ( بشار _واكدة ) ذات 15 مقعد على متنها 07 ركاب كلهم في حالة جيدة مع سيارة سياحية من نوع بيجو بارتنار.

الحادث خلف ضحية يبلغ من العمر 43 سنة في حالة صدمة و تم إسعافه و نقله من طرف الحماية المدنية للمؤسسة الاستشفائية قادري محمد بالنعامة.

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تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، بولاية ورقلة في إصابة 19 شخصا بجروح متفاوتة إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع حادث مرور صبيحة اليوم الإثنين وتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين بسيارة. حيث وقع في حدود الساعة 07:50. كما وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 49 بعين البيضاء بدائرة سيدي خويلد.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية ورقلة على جناح السرعة بـ 4سيارات اسعاف وشاحنة اطفاء لإجلاء الجرحى نحو المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

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ورقلة: وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع بولاية ورقلة، في الفاتح فيفري الفارط، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات ‎الحماية المدنية لولاية ورقلة على الساعة 06 و 27 دقيقة. على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين ‎حافلة، شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية.

بشار: وفاة 4 أشخاص في حادث مرور