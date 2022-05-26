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قناة النهار

النعامة: إنحراف قطار لنقل المسافرين على متنه 300 راكب

بقلم قناة النهار
النعامة: إنحراف قطار لنقل المسافرين على متنه 300 راكب
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النعامة: إنحراف قطار لنقل المسافرين على متنه 300 راكب

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