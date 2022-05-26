النعامة: إنحراف قطار لنقل المسافرين على متنه 300 راكب

إنحرف قطار المسافرين الليلي عن خط السكة الحديدية. مخلفا هلع لدى المسافرين بقرية بقرن بلدية البيوض ولاية النعامة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم تسجيل إنحراف القاطرة الأمامية للقطار المتوجه من وهران الى ولاية بشار على متنه 300 راكب. صبيحة اليوم بمنطقة بقرية بوقرن بالنقطة الكيلومترية 50 كلم عن بلدية البيوض. وتعود أسباب الحادث إلى تراكم الرمال جراء الزوابع الرملية التي باتت تغطي خط السكة الحديدية.

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قسنطينة.. وفاة شاب عشريني دهسه قطار بمشتة الدلايم

لقي شاب يبلغ من العمر 21 سنة مصرعه، جراء دهسه من طرف قطار لنقل المسافرين يعمل خط قسنطينة-سكيكدة. و ذلك على مستوى المنطقة المسماة مشتة الدلايم بعدما كان الشاب يحاول قطع الطريق عن السكك الحديدية دون الانتباه لقرب القطار. وتدخلت وحدات الحماية المدنية التابعة وحدة ديدوش مراد من اجل نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث. فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

إضطراب في حركة قطارات الضاحية الشرقية للعاصمة هذا المساء

سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ظهيرة اليوم الأحد، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية. على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي الثنية وسي مصطفى، على إثر سقوط كابل كهربائي يزود القطارات بالطاقة.

وعليه، فإن حركة قطارات الضاحية الشرقية للعاصمة على الخط الرابط بين الثنية وواد عيسي ستشهد اضطرابا خلال هذا المساء.

ويتعلق الأمر في القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو واد عيسي. حيث ستتوقف عند محطة الثنية (ذهابا وإيابا). وكذا القطارات المتوجهة من الثنية إلى واد عيسي متوقفة حاليا (ذهابا وإيابا)

أما قطارات الخطوط الكبرى من وإلى شرق البلاد، فتسير بشكل عادي (قطارات مزودة بمحركات ديزل، لا تعتمد على الطاقة الكهربائية).

وتقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني. مؤكدة بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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