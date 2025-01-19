النعامة.. إنقاذ فتاتين من الموت اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية النعامة، مساء اليوم الأحد، من إنقاذ شخصين من الموت اختناقاً بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الأمر يتعلق بفتاتين تعرضتا لبداية اختناق بسبب تسرب غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 18 فبراير، ببلدية و دائرة عسلة.

وقدم أعوان الحماية المدنية، الاسعافات الأولية للفتاتين اللاتي تبلغان من العمر 19 سنة و 21 سنة “لهما ضيق في التنفس”، ومن ثم نقلهما إلى المستشفى المحلي. يضيف البيان.