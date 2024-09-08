النعامة: إنقاذ 19 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار

على إثر التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية النعامة صبيحة هذا اليوم، تم تسجيل عدة إضطرابات. وارتفاع كبير في منسوب المياه ببلديات العين الصفراء، مغرار وصفيصيفة.

وتم تسجيل ارتفاع منسوب المياه بواد الرثم بمنطقة بلغراد ببلدية صفيصيفة، و إرتفاع منسوب المياه بواد الملاحة بلدية مغرار.

كما تم تسجيل ارتفاع منسوب المياه بواد بلياطة بلدية مغرار،. وإرتفاع منسوب المياه وسط مدينة العين الصفراء داخل النسيج العمراني (واد البريج _ واد تيركونت).

كما جرى تسجيل عدة تدخلات ببلديات العين الصفراء، مغرار وجنين بورزڨ.

وتم إنقاذ 03 أشخاص بسيارة سياحية بواد النخلة بين بلديتي مغرار والعين الصفراء.

كما جرى إنقاذ شخصين على متن دراجة نارية حاصرتهم المياه بواد لبيض بلدية جنين بورزڨ.

وتم إنقاذ شخصين على متن شاحنة عالقين بواد النخلة بلدية مغرار. وشخصين آخرين عالقين وسط المدينة على أثر إرتفاع منسوب المياه ببلدية مغرار.

كما جرى إنقاذ شخصين بواد بوجمعة وسط مدينة العين الصفراء، و3 آخرين بواد حي مولاي هاشمي بلدية العين الصفراء.

فيما تم إنقاذ 05 اشخاص وسط مدينة العين الصفراء بسبب ارتفاع منسوب المياه.