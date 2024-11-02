النعامة: إنقاذ 7 أشخاص علقوا داخل سيارة بواد “دراع العود” 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 19سا00دقيقة بولاية النعامة.

وسجلت المديرية ذاتها إنقاذ سبعة اشخاص وغلق عدد من الطرقات بولاية النعامة

ولاية النعامة

بلدية مغرار

تم إخراج سيارة عالقة في واد “دراع العود” على متنها 7 أشخاص وهم في حالة جيدة.

النعامة

وسجلت مصالح الحماية المدنية غلق الطريق الوطني رقم 6 ج الرابط بين بلديتي جنين بورزق وصفيصيفة ، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

كما تنصح المصالح ذاتها مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر و عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة .