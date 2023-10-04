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أخبار الجزائر

النعامة.. ارتفاع حصيلة حادث المرور إلى قتيلين و41 جريحا

بقلم ع.ع
النعامة.. ارتفاع حصيلة حادث المرور إلى قتيلين و41 جريحا
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ارتفعت حصيلة حادث المرور المميت الذي على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بلدية مغرار المكان المسمى الغويبة بولاية النعامة، إلى وفاة شخصين وإصابة 41 آخرين بجروح.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن الحادث تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين. تشتغل على خط بشار-سطيف وسيارة.
تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث واسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى، حسب ذات المصدر.
جدير بالذكر أن الحصيلة الأولية للحادث سجلت وفاة شخصين وإصابة 17 أخرين بجروح .

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