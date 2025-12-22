إعــــلانات
النعامة: استئناف الرحلات الجوية بمطار مشرية

بقلم أسماء.ع
استؤنفت الرحلات الجوية بمطار “الشيخ بوعمامة” بمشرية في النعامة. بعد استكمال أشغال تدعيم وتهيئة موقف الطائرات, حسب ما استفيد لدى ذات المطار.

