النعامة: استئناف الرحلات الجوية بمطار مشرية

وشهدت هذه المنشأة استئناف الرحلات الجوية. وذلك باستقبال رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من الجزائر العاصمة نحو مشرية. وهذا بحضور والي النعامة لوناس بوزقزة,. حيث لقيت هذه العملية ارتياحا كبيرا لدى المسافرين. مثل ما أوضح مدير مؤسسة تسيير مصالح مطار مشرية, حادي عماد الدين.

وأشار نفس المسؤول إلى أنه تم اقتراح تسجيل عملية بخصوص دراسة توسعة المحطة الجوية للمطار. تشتمل على توسعة موقف الطائرات ليستوعب سبع طائرات من الحجم الكبير في نفس الوقت. و إنجاز قاعة شرفية وبهو للمطار بجميع مرافقه.

كما أضاف أن اللجنة الولائية المختصة صادقت مؤخرا على اختيار أرضية بمساحة 22 هكتار. بجانب هذه المنشأة المطارية مخصصة لهذا المشروع الهام. الذي يرمي إلى تحسين خدمات النقل الجوي.

للتذكير, تم الشروع في أشغال تدعيم وتهيئة موقف الطائرات بمطار مشرية نهاية شهر أكتوبر الفارط. بآجال حددت بثلاثة أشهر. وقد تم الإنتهاء من تجسيد العملية التي أسندت إلى مؤسسة إنجاز محلية قبل انقضاء الآجال. حيث دامت نحو شهرين, وفق مديرية الأشغال العمومية للولاية, صاحبة المشروع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور