النعامة.. الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أكثر من 16 كلغ “كيف”

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية النعامة، في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز 16.2 كلغ من المخدرات (كيف معالج)، مع توقيف شخصين، فيما لا يزال مشتبه فيه ثالث في حالة فرار.

وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيوت، تفيد بعقد صفقة لتمرير شحنة من المخدرات على مستوى السوق الأسبوعية للمواشي بمدينة عين الصفراء. وعلى إثر ذلك، تم وضع خطة محكمة بإقحام أفراد الفرقة وغلق جميع المنافذ، ما مكن من الإطاحة بعناصر الشبكة.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 30 و40 سنة، وحجز 16.2 كلغ من المخدرات (كيف معالج)، بالإضافة إلى حجز ثلاثة هواتف نقالة، فيما لا يزال شخص ثالث في حالة فرار.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.