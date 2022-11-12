النعامة: الإطاحة بشبكة تسهل عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر للحدود الجزائرية

تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية تقوم بتسهيل عبور المهاجرين من وإلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وحسب ذات المصالح العملية أسفرت عن توقيف ثمانية 8 أشخاص من بينهم ثلاثة رعايا من جنسية أجنبية. كما تم حجز 4 مركبات سياحية تستعمل في تهريب المهاجرين. وهواتف نقالة بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن تهمة جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود بتسهيل دخولهم من وإلى التراب الوطني بصفة غير قانونية.