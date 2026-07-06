النعامة: الإطاحة بشبكة لترويج المؤثرات العقلية بالمشرية وحجز أكثر من ألفي قرص مهلوس

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بالمشرية، التابعة لأمن ولاية النعامة، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص، تنشط في تخزين وترويج المؤثرات العقلية، مع حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كانت موجهة للتسويق بمدينة المشرية.

تمت هذه العملية الأمنية النوعية تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، عقب استغلال معلومات مؤكدة تفيد بقيام أحد المشتبه فيهم باستعمال مسكنه مخزنًا لتجميع المؤثرات العقلية قبل إعادة توزيعها وترويجها.

على إثر ذلك، باشرت عناصر الأمن تحريات ميدانية وتقنية مكثفة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ورصد تحركاته. ليتم تنفيذ عملية محكمة أسفرت عن توقيفه رفقة شريكيه.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط واسترجاع 988 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”، و1069 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع، ليصل مجموع المحجوزات إلى 2057 قرصاً وكبسولة. إضافة إلى حجز مبلغ مالي يفوق مليوني سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية ضمن المساعي المتواصلة التي تبذلها مصالح أمن ولاية النعامة للتصدي لشبكات ترويج السموم والمؤثرات العقلية، وحماية المجتمع، خاصة فئة الشباب، من مخاطر هذه الآفة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية، للنظر في التهم المنسوبة إليهم وفقاً للتشريع المعمول به.