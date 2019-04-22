النعامة : الإطاحة بمروج المهلوسات وبحوزته 130 قرص بالمشرية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المشرية من توقيف شخص كان يروج الأقراص المهلوسة في الوسط الحضري.

وحسب معلومات لـ النهار فإن العملية تمت إثر معلومات مفادها شخص في العقد الثالث من العمر بروج المهلوسات.

حيث تم إعداد خطة لترصد حركات المشتبه فيه أين تمكنت مصالحنا من توقيفه أين أبدى مقاومة جد عنيفة.

وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على 13 مشط من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع بمجموع 130 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات بيع هذه السموم، تم تحويل المشتبه فيه إلى مقر أمن الدائرة.

وقد تم تقديمه أمام العدالة بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد عرضها على الغير من أجل الإستهلاك الشخص.

وتبقى مصالح أمن ولاية النعامة تعمل بكل مجهودات من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين.