النعامة: الإطاحة بمروّج الأقراص المهلوسة بالمشرية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المشرية بولاية النعامة، من وضع حد لنشاط شخص في العقد الثالث من عمره مسبوق قضائيا، يقوم بترويج المؤثرات العقلية.

ومكنت العملية من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها بـ 465 قرص مهلوس من نوع بريڨابالين 300 ملغ. كانت مخبأة بإحكام داخل منزله العائلي، بالإضافة إلى حجز مبلع مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 16000دج .

كما تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه بخصوص قضية حيازة المؤثرات العقلية من أجل عرضها على الغير بطريقة غير مشروعة. ليقدم المشتبه فيه أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة المشرية.