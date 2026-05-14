النعامة.. الإطاحة بمروّج الكوكايين أمام محيط إحدى المؤسسات التربوية

تمكنت عناصر أمن دائرة المشرية بأمن ولاية النعامة من الإطاحة بأحد المروجين للمخدرات الصلبة (كوكايين) بالقرب من إحدى المؤسسات التربوية بإقليم مدينة النعامة.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تعود إلى استغلال معلومات مؤكدة تتعلق بنشاط مشبوه لأحد المسبوقين قضائيا في ترويج المخدرات. من خلال تردده بالقرب من إحدى المؤسسات التربوية.

ليتمكن محققو المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده، حيث تم توقيفه وضبط بحوزته 169 غرامًا من المخدرات الصلبة (كوكايين) ومبلغ مالي يقدر بـ 165 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المشرية.