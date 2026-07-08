النعامة: الحماية المدنية تتدخل لإخماد حريق بقايا محصول زراعي بالبيوض 

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية النعامة، مساء الأربعاء، لإخماد حريق شبّ في بقايا محصول زراعي بالطريق الوطني رقم 06، على بعد 7 كيلومترات من وحدة الحماية المدنية ببلدية البيوض، دائرة المشرية.

وجاء التدخل في حدود الساعة 20:57، حيث سارعت فرق التدخل إلى عين المكان وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب في وقت وجيز، مع منع امتدادها إلى المحاصيل الزراعية المجاورة، ما حال دون تسجيل خسائر أكبر.

وأكدت مصالح الحماية المدنية أن الحادث لم يخلف أي إصابات بشرية، فيما تواصل دعوتها للمواطنين والفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة خلال موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الرقم الأخضر 14 أو رقم النجدة 1021.