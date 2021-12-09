النعامة: العثور على أكثر من قنطار مخدرات وسط الأحراش بصفيصيفة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة صفيصيفة ولاية النعامة. من العثور على كمية معتبرة من الكيف المعالج، قدرت بأكثر من قنطار.

وتمت العملية بنجاح بعد معلومات مفادها تواجد كمية معتبرة من المخدرات مخبئة بأحد الأماكن المنعزلة القريبة من بلدية صفيصيفة المعروفة بواد النخلة. وذلك في إطار محاربة الجريمة لاسيما تلك المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

كما تم إستغلالا للمعلومة تم التنقل إلى المكان المحدد من طرف أمن الدائرة وعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعين لبلدية صفيصيفة. أين تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبئة بإحكام في أحد الأحراش. والمقدر وزنها الإجمالي بـ 113 كلغ من الكيف المعالج.

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النعامة: توقيف شاب وحجز قرابة 5 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة العين الصفراء لولاية النعامة من حجز كمية من الكيف المعالج وتوقيف ساب ثلاثيني.

وفي هذا السياق تم توقيف الشاب في العقد الثالث من عمره يقوم ببيع وترويج المخدرات بالوسط الحضري بمدينة.

كما مكنت العملية من حجز كمية من المخدرات والمقدر وزنها الاجمالي ب 4 كلغ و 700 غرام من الكيف المعالج.

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