النعامة.. العثور على الشخص المفقود متوفى بمنطقة الكنز ببلدية مغرار 

تم، اليوم الأحد، العثور على جثة الشخص المفقود بأعلى سفح جبل مكثر ببلدية مغرار، حسب ما جاء في بيان الحماية المدنية.

وشارك في عملية البحث عن هذا المفقود 41 عون بمختلف الرتب والوظائف بقيادة مدير الحماية المدنية لولاية النعامة.

ليتم إنزاله من أعلى سفح جبل مكثر لضحية المفقود،ـ وبعد عملية سير على الأقدام وحمل بالأيادي دامت أكثر من 4 ساعات بين ذهاب وإياب.

للإشارة الضحية تم نقلها من طرف مصالح الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفي المدني بعين الصفراء.