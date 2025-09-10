النعامة.. العثور على جثة مفقود جرفته مياه واد القلعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن انتشال جثة شخص مفقود جرفته مياه واد القلعة، ببلدية مغرار ولاية النعامة.

وأوضحت ذات المصالح، أنه على إثر التقلبات الجوية المسجَّلة بولاية النعامة، تدخلت وحداتها في حدود الساعة 23سا03د. بقرية قلعة الشيخ بوعمامة، بلدية مغرار، بعد جرف مياه واد القلعة لسيارة سياحية كان على متنها شخصان.

وقد أسفرت عملية التدخل عن إنقاذ أحد الركاب، فيما تم العثور على جثة الشخص الثاني الذي كان المفقود والبالغ من العمر 38 سنة ، على بعد 02 كلم من مكان الحادث.

حيث تم تحويل جثة الضحية إلى المستشفى المحلي، بعد تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لعملية البحث.

