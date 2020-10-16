النعامة: العثور على طفلين تائهين

أخبار الجزائر
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النعامة: العثور على طفلين تائهين
بقلم النهار أونلاين

تلقت مصالح أمن دائرة المشرية بلاغا من أحد المواطنين المقيم بالمدينة، مفاده خروج طفليه البالغين 3 و6 سنوات من المسكن.

وحسب بيان أمن ولاية النعامة، استغلالا للمعلومة تم تفعيل مخطط الإنذار، وذلك بتمشيط واسع على مستوى النسيج الحضري لمدينة المشرية

وتم تسخير تعداد شرطي جد معتبر، أين تمكن عناصر الشرطة من العثور على الطفلين في صحة جيدة وتسليمهما لولي أمرهما.

وقد لقيت العملية استحسانا من قبل عائلة القاصرين، وكذا ساكنة ومواطني مدينة المشرية في النعامة الذين ثمنوا مثل هذه المجهودات.

للإشارة، يأتي هذا في إطار المهام المنوطة بمصالح الأمن الوطني، خاصة تلك المتعلقة بمخطط الإنذار المتعلق بالبحث في فائدة العائلات.


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