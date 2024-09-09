النعامة.. العثور على فتاة قاصر كانت مختفية في ظروف غامضة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبيوض في ولاية النعامة، اليوم الاثنين، من العثور على فتاة قاصر كانت مختفية في ظروف غامضة.

وكانت فرقة الدرك الوطني مدعمة بالثنائي السينوتقني، اختصاص تقفي الآثار، وفرقة الأمن والتحري التابعين للكتيبة الإقليمية د/و بالمشرية.

وتم العثور على الفتاة ب/رانيا، بمنطقة المرث، بلدية البيوض، تبعد حوالي 2 كيلومتر عن منطقة اختفائها في حالة جيدة.

ليتم نقلها إلى العيادة متعددة الخدمات بالبيوض قصد فحصها من طرف الطبيب المناوب.