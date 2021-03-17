النعامة: العثور على 3 أطفال مفقودين داخل مزرعة

تم العثور على 3 أطفال مختفيين على مستوى مزرعة نائية بالقرب من قرية حرشاية التابعة لبلدية النعامة.

وفي وسط اجواء من الفرحة، تم ارجاع الأطفال إلى ولي امرهم الذي ثمّن مجهودات الجبارة عناصر الأمن والدرك الوطني.

للإشارة، تقدم المدعو ب. ع، ببلاغ، مفاده خروج اطفاله الثلاثة من البيت العائلي بتاريخ 15 مارس على 14:00 زوالا.

ويتعلق الأمر بكل من الطفلة ب. ج (11 سنة)، الطفل ب. ا (10 سنوات)، الطفلة ب. م (06 سنوات).

مباشرة بعد تلقي البلاغ تم اطلاق مخطط الانذار، بعد اخطار وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

وتم البحث عنهم بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة إلى غاية ساعة جد متاخر من الليل.

وفي صبيحة اليوم الموالي، تم تسخير أعداد معتبرة من قوات الشرطة وعديد المركبات، أين تم معاودة البحث حيث عثر عليهم.