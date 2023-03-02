قناة النهار النعامة : المنطقة الصناعية بالحرشاية..آفاق واعدة لتنمية حقيقية بقلم قناة النهار نشر في 02 مارس 2023 - 15:15 شارك غرِّد أرسل 25 0 النعامة : المنطقة الصناعية بالحرشاية..آفاق واعدة لتنمية حقيقية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kmYCG اقرأ أيضا دلال خير: رجل مصاب بسرطان البروستات.. توقف علاجه والسبب أوضاعه الإجتاعية قناة النهار 10 فيفري تسـ.ـمم "130 تلميذ" بمدرسة بوشوارب عبد القادر بسعيدة بعد تناولهم الياغورت قناة النهار 22 فيفري رئيس الجمهورية يعبر عن رفضه عن أي تبرير للتأخر في إنجاز المشاريع قناة النهار 24 فيفري ياسمين عماري : عائلتي هي كل شيئ في حياتي قناة النهار 13 فيفري سطيف : نقاط بيع مركب الدواجن للهضاب يوفر الدجاج ب 350 دج قناة النهار 20 فيفري المسيلة / إنطلاق عملية تركيب أجهزة للكشف عن تسربات أحادي أكسيد الكربون قناة النهار 19 فيفري وزير الصناعة يسلم الجائزة الأولى للجودة لمجمع سيفيتال قناة النهار 21 فيفري أجواء غائمة وأمطار غزيرة معتبرة 🌧 .. قناة النهار 25 فيفري محمد لمين DZ: الشعب السوري يعيش في سنوات الثمانينات ووضعهم مزري جدا قناة النهار 17 فيفري سيدي بلعباس/إكتشاف مذبـ ـح غير شرعي و توقيف 3 أشخاص و حجز 1000 دجاجة مذبـ ـوحة مهيئة للاستهلاك قناة النهار 17 فيفري