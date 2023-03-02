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قناة النهار

النعامة : المنطقة الصناعية بالحرشاية..آفاق واعدة لتنمية حقيقية

بقلم قناة النهار
النعامة : المنطقة الصناعية بالحرشاية..آفاق واعدة لتنمية حقيقية
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النعامة : المنطقة الصناعية بالحرشاية..آفاق واعدة لتنمية حقيقية

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